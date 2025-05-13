Российский подросток выбил зубы и сломал ребра экс-возлюбленному своей матери

В Башкирии осудили 17-летнего подростка, который избил 60-летнего экс-возлюбленного своей матери. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в январе текущего года, когда подросток проник в дом бывшего сожителя своей матери, с которым она находилась в ссоре. Там юноша устроил скандал и избил мужчину. Несовершеннолетний в ходе нанесения побоев выбил ему зубы и сломал ребра.

В отношении подростка расследовалось уголовное дело по статьям о незаконном проникновении в жилище и причинении вреда здоровью средней тяжести. Мировой суд по Бурзянскому району признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде двух месяцев ограничения свободы. Отмечается, что юноша состоит на учете в органах системы профилактики.

Ранее оренбуржец избил водителя маршрутки из-за того, что автобусы редко ходят.