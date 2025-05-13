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Оренбуржец избил водителя маршрутки из-за того, что автобусы редко ходят

В Оренбурге пассажир семь раз ударил водителя из-за редко ходящих автобусов
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Оренбурге мужчина избил водителя маршрутки из-за того, что автобусы редко ходят. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Оренбурга.

«Согласно обвинительному заключению, в феврале 2025 года оренбуржец выскочил на проезжую часть перед отъезжающей маршруткой, после чего начал нецензурно отчитывать водителя за то, что автобусы редко ходят, несмотря на холодную погоду. Далее мужчина сел в общественный транспорт, где продолжил нецензурно выражаться, не обращая внимания на замечания других пассажиров», — отмечается в сообщении.

Доехав до места назначения, пассажир напал на водителя и нанес ему не менее семи ударов по лицу. После этого он сломал зеркало заднего вида маршрутки и попытался скрыться. Нападавшего задержал сам водитель «Газели» и передал его сотрудникам полиции. Ранее судимого мужчину будут судить за нанесение побоев.

Ранее в Ангарске задержали второго организатора нелегальных гонок, где произошел наезд на зрительницу.

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