The Indian Express: в Таиланде варан пробил потолок ресторана и попал на видео

Посетителей ресторана в Таиланде напугал варан, пробивший потолок и попавший на видео, пишет The Indian Express.

В одном из ресторанов Бангкока произошел инцидент, напугавший гостей. Пробравшийся в заведение варан проломил потолок, едва не упав на посетителей. Запись с камер наблюдения, на которой запечатлен этот момент, сейчас активно распространяется в соцсетях.

На кадрах видно, как посетители вскакивают с мест, а одна из женщин хватает подругу, и обе выбегают из зала, прячась за дверью. Персонал бросился выяснять причину шума, а в это время из дыры в потолке сначала свалился светильник, а затем показалась лапа рептилии.

«Варан просто сбежал от готовки», — шутят комментаторы.

Специалисты поясняют, что азиатские водные вараны часто встречаются в городской среде Таиланда — в каналах, водоемах и даже канализации. Они питаются рыбой, лягушками, змеями и пищевыми отходами.

Хотя эти рептилии, находящиеся под защитой государства, обычно избегают людей, они могут проявить агрессию, если их спровоцировать, а укус может содержать опасные бактерии.

Ранее ученые сообщили, что через 200 лет рептилии станут новыми «динозаврами».