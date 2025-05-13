Переехавшая в РФ с Украины блогерша заявила, что не считает 9 мая праздником

ТАСС: переехавшая в РФ с Украины блогерша заявила, что 9 мая не праздник

В Новосибирске многодетная мать и блогерша Татьяна Бровченко, переехавшая в РФ с Украины, заявила во время стрима, что 9 мая не является праздником России. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по региону сообщает ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после того, как переехавшая с Украины в 2014 году блогерша во время стрима заявила, что 9 мая якобы не является праздником России. По ее мнению, это праздник Украины, Польши и всех стран, которые «сражались с Германией».

Посол Сергей Андреев сообщил, что сотрудники полиции Польши бездействовали во время провокации на мемориале в Варшаве 9 мая. Украинские активисты и их польские сторонники оскорбляли посетителей, мешая российским и белорусским дипломатам и многочисленным полякам возложить венки.

Ранее МИД Украины выразил демарш странам, чьи лидеры посетили Парад Победы в Москве.