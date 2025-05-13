Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Переехавшая в РФ с Украины блогерша заявила, что не считает 9 мая праздником

ТАСС: переехавшая в РФ с Украины блогерша заявила, что 9 мая не праздник
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В Новосибирске многодетная мать и блогерша Татьяна Бровченко, переехавшая в РФ с Украины, заявила во время стрима, что 9 мая не является праздником России. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по региону сообщает ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после того, как переехавшая с Украины в 2014 году блогерша во время стрима заявила, что 9 мая якобы не является праздником России. По ее мнению, это праздник Украины, Польши и всех стран, которые «сражались с Германией».

Посол Сергей Андреев сообщил, что сотрудники полиции Польши бездействовали во время провокации на мемориале в Варшаве 9 мая. Украинские активисты и их польские сторонники оскорбляли посетителей, мешая российским и белорусским дипломатам и многочисленным полякам возложить венки.

Ранее МИД Украины выразил демарш странам, чьи лидеры посетили Парад Победы в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами