Россиянин бросил участковому в голову бутылку и оказался под следствием

На Амуре под арест поместили мужчину, который бросил стеклянную бутылку в голову участковому на лестничной площадке. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии правоохранительных органов, инцидент произошел в начале мая в городе Зее. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил стеклянную бутылку в голову участкового на лестничной площадке многоквартирного дома. Полицейский в этот момент исполнял свои должностные обязанности по охране общественного порядка.

Суд, учитывая позицию прокуратуры, избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Мужчине предъявлено обвинение по уголовной статье о применении насилия в отношении представителя власти. Районная прокуратура контролирует ход расследования.

Ранее двух полицейских из Хабаровска обвинили в избиении задержанного.