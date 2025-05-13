В Москве ожидается облачная погода и температура до 11℃

В Москве ожидается облачная погода, дождь и температура до 11℃. Об этом сообщил Гидрометцентр России на своем сайте.

Сообщается, что ночью температура опустится до 3℃. В городе будет дуть северо-западный и западный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

Ожидается, что в Подмосковье дневная температура будет колебаться в диапазоне от 7 до 12℃. При этом в ночь на 14 мая температура снизится до 1℃. Ожидаются заморозки, поэтому в Москве и Подмосковье будет объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

До этого сообщалось, что в Сибири и на Дальнем Востоке температура резко снизится на 10-15℃ после тридцатиградусной жары.

В Хакасии, Тыве, на юге Красноярского края и в Кемеровской области ночью столбики термометра опустятся до минус 1°C, при этом недавно температура была на 15°C выше нормы. В Томской области похолодает еще сильнее — до -3°C ночью. При этом дневная температура будет составлять около 10°C, а к концу недели поднимется до 17°C.

Ранее москвичей предупредили об «осенней» погоде после майских праздников.