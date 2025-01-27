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Большинство британцев выступили за введение режима ЧС на Ла-Манше

Opinium: 58% британцев поддерживают введение ЧС в проливе Ла-Манш по примеру США
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Более половины британцев поддерживают введение режима ЧС в проливе Ла-Манш по примеру США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведенного агентством маркетинговых исследований и анализа Opinium.

Согласно результатам исследования, 58% респондентов поддержали введение «национальной чрезвычайной ситуации в Ла-Манше» и возвращение «тысяч и тысяч преступных мигрантов туда, откуда они прибыли».

Также 56% британцев поддержали идею пересмотреть торговую систему страны и вместо повышения налогов начать использовать пошлины против других государств. 55% жителей Великобритании положительно оценили предложение снизить цены, заполнить газовые хранилища и экспорт британских энергоносителей.

До этого президент США Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию Соединенных Штатов, а также депортировать миллионы мигрантов. Его администрация уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».

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