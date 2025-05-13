Россияне рассказали, как выбирали профессию из диплома

Каждый пятый россиянин выбрал профессию из диплома по совету родителей

Почти половина (40%) россиян работают по специальности, на которую учились. Больше трети опрошенных (36%) работают совершенно в другой области. Остальные 24% респондентов работают в смежной сфере. Это показало исследование Профи.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Опрошенные ответили, почему они выбрали учиться по определенной специальности. Около четверти респондентов хотели учиться вместе с друзьями. Каждый пятый россиянин (22%) последовал совету родителей. 17% респондентов провели самостоятельный анализ сильных и слабых сторон и отталкивались от них. И только 16% опрошенных мечтали освоить профессию в своем дипломе с детства.

По данным опроса, четверть респондентов хотели бы получить второе среднее профессиональное или высшее образование. Большинство россиян (58%) хотели бы освоить новую специальность для роста по карьерной лестнице и, соответственно, для увеличения дохода. Каждый пятый респондент (21%) хотел бы иметь диплом о прохождении второго образования для общего развития. И 10% опрошенных хотели бы получить второе образование для смены профессиональной деятельности.

Большинство опрошенных (38%) хотели бы стать бизнесменами и развивать собственное дело. 22% респондентов хотели бы освоить специальность из помогающей сферы — психолога, социального работника, воспитателя и т.п. Еще 18% россиян хотели бы стать специалистами по работе с искусственным интеллектом.

Интересно, что молодые люди до 30 лет охотнее хотели бы освоить профессию в сфере красоты (парикмахера, косметолога, визажиста и др.), чем россияне от 31 до 40 лет.

64% россиян не готовы получать второе образование очно. Из них 40% готовы учиться только дистанционно, а 24% могут появляться в учебном заведении только на сдаче сессии.

43% россиян готовы потратить на получение новой специальности от 100 до 500 тысяч рублей. Четверть респондентов — только до 100 тысяч рублей. 24% рассматривают получение второго образования только бесплатно. Только 8% готовы потратить более полумиллиона рублей на переквалификацию.

По данным исследования, больше половины россиян (53%) признались, что не могут получить второе образование из-за сложности совмещения учебы с работой. Также в топ причин, которые мешают освоить новую специальность, входят: большое количество бытовых задач (31%) и высокая стоимость обучения (20%).

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