В Челябинской области мужчина получил ожоги 90% тела и выжил

В Челябинской области получил ожоги 90% тела при пожаре у себя дома

В Челябинской области мужчина попал в больницу, нарушив требования безопасности у себя дома. Об этом сообщает ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области».

Инцидент произошел в поселке Потанино, на улице Цвиллинга. К моменту приезда пожарных огонь охватил кровлю дома на площади 100 квадратных метров и мог перекинуться на соседнее строение.

Питавшие дом провода обгорели, их отрезали от столба. Несмотря на это, в доме все еще была электроэнергия. Выяснилось, что владелец провел провод под землей и незаконно подключился к электроопоре, минуя счетчик.

«С высокой долью вероятности причиной пожара послужило короткое замыкание электрооборудования», – сообщается в публикации.

Помимо этого, в доме обнаружили газовый баллон, но из-за расплавившейся запорной арматуры взрыва не произошло.

Сейчас владелец дома находится в медучреждении, у него диагностировали ожог 90% тела, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее мужчина получил ожоги 90% тела из-за взорвавшегося аккумулятора электровелосипеда.