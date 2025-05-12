ВТБ первым отменил обязательные комиссии для застройщиков по ипотеке с господдержкой

ВТБ первым среди российских банков отменил обязательные комиссии для застройщиков при выдаче льготных жилищных кредитов, сообщает пресс-служба банка.

Там подчеркнули, что решение принято в поддержку инициатив президента РФ Владимира Путина о повышении доступности жилья для семей.

Как отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, для стабильных и равномерных выдач льготной ипотеки необходима единая и прозрачная система для всего рынка.

«Мы надеемся на скорейшее принятие регуляторных решений, которые позволят сохранить объемы продаж и поддержать строительную отрасль, обеспечив семьям возможность приобрести собственное жилье», — сказал он.

Также Горшков призвал другие банки, которые работают с господдержкой, последовать примеру ВТБ.

Ранее ВТБ инициировал комплекс мер для поддержания объемов выдач льготной ипотеки в связи с отменой обязательных комиссий по господдержке. Среди них: увеличение для банков размера субсидии по всем льготным программам и ее авансирование, а также отмена макропруденциальных надбавок для новых выдач и роспуск ранее созданного макропруденциального буфера.

Всего по итогам 4 месяцев 2025 года ипотека с господдержкой заняла в ВТБ почти 95% от общего объема выдач жилищных кредитов.