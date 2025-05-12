Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВТБ первым отменил обязательные комиссии для застройщиков по ипотеке с господдержкой

ВТБ поддержал инициативы президента РФ о повышении доступности жилья для семей
close
Пресс-служба ВТБ

ВТБ первым среди российских банков отменил обязательные комиссии для застройщиков при выдаче льготных жилищных кредитов, сообщает пресс-служба банка.

Там подчеркнули, что решение принято в поддержку инициатив президента РФ Владимира Путина о повышении доступности жилья для семей.

Как отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, для стабильных и равномерных выдач льготной ипотеки необходима единая и прозрачная система для всего рынка.

«Мы надеемся на скорейшее принятие регуляторных решений, которые позволят сохранить объемы продаж и поддержать строительную отрасль, обеспечив семьям возможность приобрести собственное жилье», — сказал он.

Также Горшков призвал другие банки, которые работают с господдержкой, последовать примеру ВТБ.

Ранее ВТБ инициировал комплекс мер для поддержания объемов выдач льготной ипотеки в связи с отменой обязательных комиссий по господдержке. Среди них: увеличение для банков размера субсидии по всем льготным программам и ее авансирование, а также отмена макропруденциальных надбавок для новых выдач и роспуск ранее созданного макропруденциального буфера.

Всего по итогам 4 месяцев 2025 года ипотека с господдержкой заняла в ВТБ почти 95% от общего объема выдач жилищных кредитов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами