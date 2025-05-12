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Трехлетний ребенок в истерике бился головой о стену и попал в реанимацию

В Нижегородской области дошкольник бился головой о стену и попал в реанимацию
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Таисия Воронцова/РИА «Новости»

В Нижегородской области трехлетний мальчик попал в реанимацию после того, как бился в истерике головой о стену. Об этом сообщает издание NewsNN со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации СМИ, инцидент произошел в поселке Ильиногорск Володарского округа. Ребенок начал биться головой в ответ на просьбу матери перестать бегать по квартире и шалить. Женщина, по ее словам, находилась в соседней с сыном комнате, когда услышала, что ребенок притих после истерики. Затем она обнаружила ребенка лежащим в коридоре без сознания.

Мальчика на скорой госпитализировали в реанимацию. Ему диагностировали «ушиб тяжелой степени и внутричерепные гематомы головного мозга». Маленькому пациенту потребовалась операция. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

По данным издания, семья ребенка уже не раз обращалась к специалистам по поводу необычного поведения сына, которое они наблюдают с тех пор, как ему исполнился один год.

Ранее в Петербурге двухлетний мальчик попал в реанимацию, съев таблетки от давления.

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