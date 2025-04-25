Подросток задушил и утопил двух мальчиков за то, что те ловили рыбу в пруду его семьи

В Индонезии юноша убил двух мальчиков за то, что те рыбачили в пруду его семьи

В Индонезии полиция раскрыла жестокое убийство двух школьников. Об этом сообщает Sinar Harian.

Инцидент произошел на острове Суматра, в городе Бенгкулу. 15 апреля два мальчика восьми и девяти лет пропали без вести. Позже их тела нашли связанными и упакованными в мешки в разных локациях города. По подозрению в расправе задержали 17-летнего юношу, который жил по соседству с жертвами.

Как выяснили правоохранительные органы, причиной жестокого убийства стало то, что дети рыбачили в семейном пруду подростка. Тот разозлился на них, принялся душить, закрывать им рот, затем бросил в воду и дождался, пока они задохнутся. Одного из детей преступник бросил в мешке, заполненном камнями, в воду у городского пляжа. Другого спрятал в канализационной яме на территории дома семьи.

На подозреваемого удалось выйти благодаря надписи на мешке, в котором положили первого ребенка. При обыске в доме юноши, полицейские быстро нашли второе тело. Юноша пытался скрыть запах разложения, бросив в сточную канаву листья лимонника и камфору.

Чтобы с самого начала не попасть под подозрение подросток вместе с другими горожанами принимал активное участие в поисках пропавших.

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