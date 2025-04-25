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Женщина, уставшая от стучащей по полу каблуками соседки, получила почти 1 млн рублей

Итальянка засудила соседку, которая любила ходить по дому на каблуках
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Depositphotos

В Италии женщина доказала, что ее соседка слишком громко стучит каблуками, и засудила ее. Об этом пишет газета Today.

Все началось еще в 2018 году, когда жительница Сесто-Фьорентино сделала ремонт в своей квартире, выбрав в качестве напольного покрытия керамогранит — керамический материал с плохими звукоизоляционными свойствами.

С тех пор ее соседка снизу стала жаловаться на шум, утверждая, что женщина постоянно ходит по дому на каблуках. Предметы, случайно упавшие на пол квартиры этажом выше, тоже вызывали беспокойство у пострадавшей, так как создавали дополнительный шум. В конце концов итальянка заявила, что постоянно доносящиеся сверху громкие звуки вогнали ее в «состояние хронической тревоги», и обратилась в суд, потребовав у соседки €26 тыс.

Еще до вынесения окончательного приговора шумную женщину обязали использовать ковры и паласы для снижения акустического воздействия. Та разложила по дому 17 ковров, однако судьи решили, что женщина не приняла «достаточных мер для минимизации неудобств», и обязали ее выплатить €10 тыс. (около 950 тыс. рублей — прим. ред.) в качестве компенсации ущерба.

Ранее почта выплатила матери компенсацию в 5500 рублей за потерю праха ее сына.

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