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Смерть охранника в Китае во время секса признана несчастным случаем на производстве

SCMP: смерть охранника во время секса была признана несчастным случаем на производстве
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Shutterstock

Смерть охранника в Китае во время секса признана несчастным случаем на производстве, пишет South China Morning Post.

В Китае суд постановил, что смерть 60-летнего охранника, скончавшегося во время полового акта с девушкой на рабочем месте, подпадает под категорию несчастного случая на производстве. Это решение, принятое после многолетних судебных разбирательств, позволяет семье погибшего получить компенсацию.

Сын погибшего, Чжан Сяоши, несколько лет назад подал заявление на компенсацию, но получил отказ. Власти посчитали, что смерть отца не связана с производственной деятельностью. Однако суд первой инстанции встал на сторону семьи, указав, что охранник находился на рабочем месте в рабочее время, а его график не позволял ему покидать пост.

«Для взрослого мужчины естественно иметь эмоциональные потребности. Отдых и личная жизнь являются неотъемлемой частью трудовой деятельности, особенно при таком графике работы», — заявил сын в суде.

Фабрика и органы соцобеспечения обжаловали решение, но апелляционный суд оставил вердикт в силе. О том, какую теперь компенсацию получит семья погибшего, не сообщается.

Ранее в Китае охранник университета смог сам подготовиться к экзаменам и стал юристом.

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