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В Томской области хакеру дали шесть лет за атаку на ресурсы госвласти

В Томске хакера отправили в колонию на шесть за атаку на ресурсы госвласти
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РИА Новости

В Томской области 20-летнего мужчину приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы за хакерские атаки против ресурсов органов власти. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судейского сообщества региона в своем Telegram-канале.

Суд выяснил, что мужчина атаковал информационные ресурсы учреждений Томска за материальное вознаграждение от иностранной организации. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Фигурант полностью признал свою вину в совершении преступлений, предусмотренных статьями 275 («Государственная измена») и частью 3 статьи 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») УК РФ.

По решению областного суда мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.

В феврале сообщалось, что жителю Улетовского района Забайкальского края дали условный срок за продажу персональных данных, которые он добыл из информационной системы государственного учреждения. По данным регионального управления ФСБ, злоумышленник долгое время незаконно получал доступ к базам данных одного из образовательных учреждений региона, копировал охраняемые законом сведения и перепродавал их в интернете. Суд признал подсудимого виновным, однако назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее юрист рассказал, в каких колониях сидят русские хакеры в США.

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