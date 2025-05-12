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Российского подростка ударило током при вскрытии электрощита в подъезде

В Башкирии подростка ударило током при вскрытии электрощита в подъезде
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Shutterstock/evgeniykleymenov

В Башкирии 14-летний подросток попал в больницу после вскрытия электрощита в подъезде. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел в городе Мелеузе. По словам несовершеннолетнего, он получил травму, когда вскрывал электрощит в подъезде — зачем он это сделал, не уточняется. Он поступил в медицинское учреждение с жалобами на головную боль и слабость. Врачи обработали ему ожоговые раны, наложили швы и назначили необходимое лечение.

Мальчик находится в травматологическом отделении. Его состояние оценивается как средне тяжелое, медики отмечают положительную динамику. Telegram-канал Mash Batash сообщает, что причиной повреждений, которые получил подросток, стал удар током.

Ранее в Волгограде годовалого ребенка ударило током в лифте новостройки.

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