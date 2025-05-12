В Дагестане дошкольник ушел кататься на велосипеде и пропал

В Дагестане трехлетний мальчик ушел кататься на велосипеде и пропал

В Дагестане дошкольник 2021 года рождения ушел на прогулку и не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, трехлетний мальчик пропал 11 мая в Цунтинском районе. Около 19 часов вечера он вышел из дома, чтобы покататься на велосипеде. После этого его никто не видел. Поиски ведутся на Бежтинском участке, сейчас в них участвуют 21 спасатель, в том числе кинолог с собакой, 50 полицейских и местные жители.

Как поделились в Следственном управлении СК РФ по региону, по одной из версий правоохранителей, ребенок мог упасть в реку. Его велосипед нашли висящим на опоре моста.

«В настоящее время с привлечением сотрудников полиции, службы спасения и местных жителей проводятся поисковые мероприятия», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Дагестане женщина оставила новорожденного в молельной комнате при больнице и пропала.