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Дипломаты сыграют в футбол на KazanForum

Звезды футбольного клуба «Рубин» сыграют с молодыми дипломатами на KazanForum
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Максим Богодвид/ АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»/РИА Новости

На KazanForum 16 мая состоится товарищеский футбольный матч, в котором примут участие молодые дипломаты стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и звезды футбольного клуба «Рубин», сообщает пресс-служба форума.

Участие в матче уже подтвердили легенды «Рубина» Макбет Сибайя (ЮАР), Гекдениз Карадениз (Турция), Сергей Рыжиков, Роман Шаронов, Рустем Хузин, Андрей Федоров, Александр Бухаров, Павел Харчик, Андрей Князев, а также Российского футбольного союза Александр Мостовой и Руслан Нигматуллин.

В команде ОИС вместе с дипломатами из Бангладеш, Гвинеи, Индонезии, Ирана, Мали, Марокко, Омана, Пакистана и России сыграет начальник отдела департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Константин Колпаков.

Также в день матча на стенде футбольного клуба «Рубин» на форуме в МВЦ «Казань-Экспо» пройдет автограф-сессия Александра Мостового и Руслана Нигматуллина.

Напомним, ранее дипломатические матчи проходили на Петербургском международном экономическом форуме, втором саммите «Россия-Африка», всемирном фестивале молодежи-2024 и других международных мероприятиях.

Информационный партнер XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» — Rambler&Co.

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