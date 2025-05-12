Олимпийская чемпионка Исинбаева накопила крупные долги за квартиры в Москве

SНОТ: долг Исинбаевой за две квартиры превышает 400 тысяч рублей

У двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой нашли долг по оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщает Telegram-канал SНОТ.

В публикации говорится, что долг за квартиру в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице составляет 336 тысяч рублей. Кроме того, долг за вторую квартиру в ЖК «Акватория» составляет 65 243 рубля.

Исинбаева входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) с 2016 года. Полномочия комиссии рассчитаны на восемь лет. Они истекли в 2024 году.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В сентябре того же года Исинбаева удалила из соцсетей фото с президентом России Владимиром Путиным. Исинбаева живет на Тенерифе (Испания).

Ранее стало известно, что Исинбаева задолжала налоговой России больше миллиона рублей.