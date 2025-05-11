Москвичам рекомендовали выезжать только на зимней резине

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал столичным автомобилистам передвигаться только на зимней резине или использовать городской транспорт. Об этом говорится в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Особенно внимательными водителям в свете предстоящих заморозков стоит быть на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Также автовладельцам следует отказаться от резких ускорений и торможений, кроме того необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал, что жителям Москвы в начале недели стоит подготовиться к погоде, больше напоминающей осень, чем май. Про его словам, уже в понедельник, 12 мая, в столичном регионе может пойти мокрый снег. Синоптик сообщил, что ожидается пасмурная и аномально холодная погода: ночью температура составит от +1 до +3°C, в Подмосковье местами может опуститься до -1°C, а днем воздух прогреется максимум до +9°C. Он отметил, что такие значения на 10–11°C ниже климатической нормы и больше соответствуют октябрю.

Ранее были раскрыты последствия мощнейшего солнечного шторма.