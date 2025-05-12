Почти половина российских фильмов в 2024 году получили господдержку

Исследовательский центр Коммуникационной группы PROGRESS представил рейтинг крупнейших кинопроектов 2024 года, получивших максимальный объем государственной поддержки. Согласно данным анализа, основное финансирование было сосредоточено в нескольких масштабных релизах, нацеленных на широкий прокат и зрительское внимание.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Первое место по объему государственной поддержки занял фильм с общим бюджетом в один миллиард рублей «Бременские музыканты», получивший 700 миллионов рублей господдержки. Следом за ним в списке — фантастическая лента «Сто лет тому вперед», получившая 615 млн рублей от государства (общий бюджет фильма — 900 млн рублей), и масштабная экранизация «Мастер и Маргарита» с общим бюджетом фильма около 1 млрд рублей, из которых 600 млн руб. составило государственное финансирование. Все три проекта сопровождались активными рекламными кампаниями и ставкой на массовую аудиторию.

Полный ТОП-5 фильмов по объему господдержки:

«Бременские музыканты» — 700 млн рублей

«Сто лет тому вперёд» — 615 млн руб.

«Мастер и Маргарита» — 600 млн руб.

«Холоп 2» — 450 млн руб.

«Летучий корабль» — 425 млн руб.

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«Рейтинг наглядно демонстрирует приоритеты государственной поддержки в 2024 году: ставка сделана на узнаваемые бренды, проверенные сюжеты и массового зрителя. «Бременские музыканты», «Сто лет тому вперед» и «Мастер и Маргарита» — проекты, где сочетаются ностальгия, фантастика и классика, а это беспроигрышные форматы с точки зрения кассовых ожиданий. Однако такая концентрация ресурсов на нескольких «громких» титулах вызывает вопросы о разнообразии кинополя», — комментирует Дмитрий Солопов, основатель КГ PROGRESS.

В 2024 году господдержку получили 42% российских фильмов. Наибольшую часть финансирования обеспечил Фонд кино, выделивший 5,9 млрд рублей, что составляет 75 % от общего объема госпомощи. Министерство культуры также профинансировало 8 фильмов на сумму 474 млн рублей (25%). Таким образом, общий объем прямой господдержки отечественного кинопроизводства в 2024 году превысил 6,3 млрд рублей.

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