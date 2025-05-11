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Фильмы из США остаются одними из лидеров в российском кинопрокате

В российском кинопрокате доминируют фильмы производства России и США
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Сергей Серобабов

В российском кинопрокате 2024 года доминировали фильмы производства США и России — об этом говорится в отчете Исследовательского центра Коммуникационной группы PROGRESS, подготовленном на основе открытых данных ЕАИС, Фонда кино, Министерства культуры.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В 2024 году больше всего в прокат вышло фильмов российского производства — 77 релизов из 194, следом идут США с 52 фильмами. Существенно уступают Великобритания (27 фильмов) и Франция (25 фильмов). На долю Канады, Японии, Германии, Италии, Южной Кореи, Индонезии и Ирландии пришлось от 6 до 8 релизов.

«Пока национальное кино не может удовлетворить все потребности локального спроса: интерес к голливудским проектам стабильно высокий, особенно в жанрах блокбастеров и франшиз», — комментирует Дмитрий Солопов, основатель КГ PROGRESS.

Любопытно, что фильмы из десятков других стран (Китай, Турция, Бразилия, Мексика, Сингапур, Дания и др.) в российском прокате появлялись крайне редко — по 1–2 релиза на страну. Это может указывать как на нишевость контента, так и на сложность вывода таких проектов в широкий прокат.

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