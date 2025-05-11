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В Брянске водитель спецтехники протаранил беседку

В Брянске водитель вездехода протаранил беседку и ранил двух женщин
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Роспатент

В Брянске водитель вездехода протаранил беседку и ранил двух женщин. Об этом сообщила Госавтоинспекция Брянской области в своем Telegram-канале.

После падения конструкции на женщин в возрасте 58 и 35 лет они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Инцидент произошел на территории частного участка. В отношении водителя был составлен протокол о неисполнении обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Ему грозит штраф в размере 800 рублей.

До этого в Хабаровском крае девушку придавило макетом Кремля во время парада.

Стоящая в багажнике грузовика конструкция зацепилась звездой за висевший над дорогой трос с флагами и повалилась, стоявшая рядом с ней девушка не смогла удержать равновесие и упала на асфальт, после чего макет упал прямо на нее. Какие травмы получила пострадавшая, не уточняется, однако в процессе падения ей удалось несколько смягчить удар, подставив руку.

Ранее плавучая рождественская елка рухнула на рабочих из-за сильного ветра в Бразилии.

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