Поход на квест в российском городе закончился для школьницы фингалом под глазом

В Смоленске школьница пошла на квест и вышла оттуда с фингалом под глазом. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано Смоленск».
Мать девочки рассказала, что инцидент произошел во время прохождения школьницей квеста в «NoQuest Квест в темноте». Во время мероприятия несовершеннолетняя столкнулась лицом с незащищенным столбом.
В результате девочка получила гематому на весь глаз, что привело к срыву отчетных выступлений и аттестации в школе. Мать ребенка подчеркивает, что администрация организации не признает своей ответственности за произошедшее.
По факту инцидента написано заявление в полицию, получено медицинское заключение. Мать пострадавшей призвала региональную прокуратуру и Управление Роспотребнадзора по региону помочь разобраться в ситуации.
Ранее 11-летняя девочка порвала почку во время квеста в Тюмени.