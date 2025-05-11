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Поход на квест в российском городе закончился для школьницы фингалом под глазом

В Смоленске школьница получила фингал во время похода на квест
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Telegram-канал «Подслушано Смоленск»

В Смоленске школьница пошла на квест и вышла оттуда с фингалом под глазом. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано Смоленск».

Мать девочки рассказала, что инцидент произошел во время прохождения школьницей квеста в «NoQuest Квест в темноте». Во время мероприятия несовершеннолетняя столкнулась лицом с незащищенным столбом.

В результате девочка получила гематому на весь глаз, что привело к срыву отчетных выступлений и аттестации в школе. Мать ребенка подчеркивает, что администрация организации не признает своей ответственности за произошедшее.

По факту инцидента написано заявление в полицию, получено медицинское заключение. Мать пострадавшей призвала региональную прокуратуру и Управление Роспотребнадзора по региону помочь разобраться в ситуации.

Ранее 11-летняя девочка порвала почку во время квеста в Тюмени.

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