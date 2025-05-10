На Сахалине пьяный мужчина изрезал пять человек и переехал одного из них на машине

На Сахалине мужчина сознался в нападении на пятерых человек с ножом

Жителя Сахалина обвинили в нападении с ножом. Об этом сообщает «ЧП Сахалин».

Инцидент произошел в Корсакове, на Окружной улице. По данным Telegram-канала, в компании людей в состоянии алкогольного опьянения произошел конфликт, во время которого один из участников напал с ножом на пятерых человек.

После этого он сел в машину, предположительно, одной из девушек в компании, и переехал одного из пострадавших, при этом оставив машину прямо на нем. Вскоре пьяный мужчина с места скрылся, спасти мужчину под колесами не удалось.

Сотрудников правоохранительных органов участники конфликта вызвали только спустя некоторое время, четверым пострадавшим понадобилась помощь медиков.

«Как рассказали свидетели, мужчина с ножом вернулся в полицию спустя два часа и сдался», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Ход и результаты начавшегося расследования находятся на контроле у прокуратуры.

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