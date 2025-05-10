«Очень тяжело было»: жительница Читы — об обстановке из-за лесных пожаров

Ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае стала «катастрофической», поэтому федеральные власти должны вмешаться и оказать помощь региону с тушением огня. Об этом «Газете.Ru» заявила местная жительница Мария, отметив, что из-за проблем с сердцем ей тяжело дышать задымленным воздухом.

«Я живу не в Чите, в 40 км от города — ПГТ Новокручининский. Прямо сейчас из моих окон виден большой столб дыма. Сегодня сильный ветер, дым относит, дышать можно (парадокс прямо), а вот 8 мая погода была безветренная, очень тяжело было, у меня проблемы с сердцем. Жители Смоленки помогают [тушить пожары], про остальных не знаю. Я считаю, у нас сложилась просто катастрофическая ситуация с пожарами, и пора бы уже правительству России вмешаться и оказать нам глобальную помощь. Ведь вызывают же как-то искусственные дожди? Помнится, мы и Греции помогали, и Америке посылали большие самолеты для тушения пожаров», — сказала она.

9 мая в МЧС сообщили, что ландшафтный пожар в Забайкальском крае охватил площадь 35 га — горели только трава и сухая растительность. Позже стало известно, что огонь перешел на дачные постройки. Всего для ликвидации пожара привлекали 92 человека, 21 единицу техники.

10 мая лесной пожар приблизился к аэропорту — воздушную гавань пришлось на время закрыть. Кроме того, из-за угрозы пожара в регионе эвакуируют Сохондинский дом-интернат для престарелых и инвалидов в поселке Ягодном, в котором живут около 130 человек.

Ранее в селе Смоленка Забайкальского края удалось локализовать крупный ландшафтный пожар.