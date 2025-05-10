Петербуржец открыл стрельбу в подъезде из-за шумевших пьяных дебоширов

В Петербурге мужчину задержали за стрельбу в подъезде из-за дебоширов

Жителя Петербурга подозревают в стрельбе из-за шума. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Серпуховской улице. Как рассказал сам 44-летний мужчина, к его соседям пришли гости, которые стали слишком громко праздновать, в том числе распивая алкоголь в подъезде.

«По его словам, гуляки сначала были глухи к замечаниям, а после один из них начал размахивать ножом», – сообщается в публикации.

Недовольный ситуацией местный житель схватился за оружие и открыл стрельбу, в результате которой никто не пострадал.

При этом один из участников конфликта позвонил в полицию и сообщил о попадании пули в голову, но, когда сотрудники МВД прибыли на место, заявил, что это было намеренное преувеличение.

Сам мужчина с оружием не отрицал того, что выстрелил в дебоширов. После инцидента его вместе со звонившим доставили в отдел полиции. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Татарстане мужчина выстрелил в лицо 15-летнему подростку.