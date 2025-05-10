В Челябинске мать с ребенком спасли из горящей квартиры

В Челябинске пожарные спасли с балкона горящей квартиры мать с ребенком

В Челябинске школьник попал в больницу после пожара в квартире, из горящего помещения его спасли пожарные. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Квартира в челябинской многоэтажке загорелась в ночь на 9 мая, прибывшие на место огнеборцы вывели из задымленного подъезда 10 человек. На балконе горящей квартиры о помощи просили женщина и 11-летний мальчик.

Семью удалось эвакуировать с помощью лестницы. Несовершеннолетний госпитализирован, подробности о его состоянии неизвестны. По предварительной информации. Причиной возгорания стало короткое замыкание.

До этого сообщалось, что в Бурятии спасли многодетную семью из горящего дома. К моменту прибытия пожарных, огнем были охвачены сарай, зимовье и веранда постройки. В задымленных комнатах находились восемь детей, самому младшему из которых три месяца, и их родители.

Огнеборцы сумели вывести многодетную семью на улицу, погорельцев приютили родственники. Пожар на площади 25 кв.м потушили. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание, произошедшее из-за перехлеста проводов.

Ранее российская пенсионерка чуть не сгорела вместе с квартирой из-за микроволновки.