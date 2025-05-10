Депутат Бородай рассказал, как некоторые обманом получают статус ветеранов СВО

Член Государственной думы РФ Александр Бородай заявил, что в некоторых подразделениях армии страны числятся лица, которые фактически не принимают участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Депутат высказался о ситуации в ходе беседы с журналистами «ВФокусе Mail».

«Для них главная задача — получить удостоверение ветерана боевых действий и какую-то награду, лучше государственную, то есть подписанную президентом», — отметил парламентарий.

По его мнению, с течением времени в стране будет появляться все больше «ветеранов СВО», на самом деле не участвовавших в сражениях. Бородай подчеркнул, что среди таких людей могут оказаться муниципальные депутаты и военные блогеры. Как сказал законодатель, они хотят таким образом продвинуться по службе или попасть в какие-то государственные структуры.

Бородай добавил, что определить настоящих фронтовиков способны лишь те, кто сам побывал на поле боя. В том числе потому, что подлинные ветераны СВО в большинстве случаев не имеют большого количества наград и получают их позже остальных.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ветеранов спецоперации элитой, которой «не страшно передать в руки» страну.