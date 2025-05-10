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В Чувашии юноша угрожал сбросить с моста двух подростков

В Чувашии юноша ограбил подростков и угрожал сбросить их с моста
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F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Алатыре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на несовершеннолетних. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Чувашия.

По данным следствия, инцидент произошел в апреле 2025 года. 18-летний обвиняемый увидел двух школьников, которые шли по мосту через реку Сура. Пьяный злоумышленник перегородил детям путь и потребовал тысячу рублей, в случае отказа он угрожал сбросить мальчиков в воду.

Несовершеннолетние отдали грабителю деньги, после чего он скрылся. Родители школьников обратились в правоохранительные органы, подозреваемого в ограблении задержали. В отношении 18-летнего юноши было возбуждено уголовное дело о разбое. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Пермском крае школьник ограбил пенсионерку на улице. Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Карла Маркса. 66-летнюю женщину догнал подросток, выхватил из ее рук сумку, в которой находились деньги и личные вещи, и скрылся. Сотрудники полиции нашли пустую сумку недалеко от места нападения, пропал кошелек с 4 тыс. рублей. Личность подозреваемого в грабеже быстро установили им оказался 14-летний подросток, школьник объяснил, что напал на пенсионерку, зная, что она не сможет дать ему отпор. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее в Петербурге подростки избили и подожгли молодого человека у компьютерного клуба.

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