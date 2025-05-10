Барнаулец украл банку кофе, пытался сбежать от охраны и заснул

В Барнауле мужчина украл банку кофе и заснул в магазине

В Алтайском крае вор хотел взбодриться, украл в магазине банку кофе, попытался сбежать от охраны и заснул. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошел 9 мая в сетевом супермаркете. Один из покупателей стащил с прилавка банку растворимого кофе за 500 рублей и попытался сбежать. Действия мужчины заметили сотрудники службы охраны, они скрутили злоумышленника и затащили его обратно в торговый зал.

Вор, не успевший взбодриться украденным кофе, заснул. Обратилось ли руководство торговой точки в правоохранительные органы – неизвестно.

До этого сообщалось, что в Москве задержали мужчину, который похитил спиртное и избил сотрудника магазина. 35-летний мужчина взял с прилавка две бутылки водки и покинул торговую точку, однако его действия заметил сотрудник магазина, который попытался догнать вора, но тот оказал сопротивление. Пострадавшему продавцу потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее на Камчатке мужчина пробрался в чужую квартиру, поужинал, выпил кофе и украл кошелек.