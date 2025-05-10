В Крыму мужчина на квадроцикле сорвался с 250-метрового склона

В Крыму спасли мужчину, сорвавшегося со склона на квадроцикле

В Крыму спасатели оказали помощь путешественнику, сорвавшемуся с 250-метрового склона. Об этом сообщает ГКУ «Крым-Спас».

Инцидент произошел в селе Веселое. В экстренные службы поступило сообщение о том, что мужчина ехал на квадроцикле по лесной тропе, не справился с управлением и слетел вниз по 250-метровому склону.

Спасатели отыскали пострадавшего, мужчина передан бригаде скорой помощи, подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что спасатели Сочи оказали помощь группе туристов из Курска и Москвы, потерявшихся в лесу поздно вечером. Четверо туристов из Москвы и Курска отправились на пешую прогулку. С наступлением темноты путешественники потеряли тропу и перестали ориентироваться на местности. Один из них заметил информационный баннер Службы спасения города Сочи, расположенный в районе слияния рек Агуры и Агурчика, и позвонил по указанному номеру.

Ранее в Крыму женщина упала со скалы и получила открытый перелом.