Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму мужчина на квадроцикле сорвался с 250-метрового склона

В Крыму спасли мужчину, сорвавшегося со склона на квадроцикле
close
ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»/VK

В Крыму спасатели оказали помощь путешественнику, сорвавшемуся с 250-метрового склона. Об этом сообщает ГКУ «Крым-Спас».

Инцидент произошел в селе Веселое. В экстренные службы поступило сообщение о том, что мужчина ехал на квадроцикле по лесной тропе, не справился с управлением и слетел вниз по 250-метровому склону.

Спасатели отыскали пострадавшего, мужчина передан бригаде скорой помощи, подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что спасатели Сочи оказали помощь группе туристов из Курска и Москвы, потерявшихся в лесу поздно вечером. Четверо туристов из Москвы и Курска отправились на пешую прогулку. С наступлением темноты путешественники потеряли тропу и перестали ориентироваться на местности. Один из них заметил информационный баннер Службы спасения города Сочи, расположенный в районе слияния рек Агуры и Агурчика, и позвонил по указанному номеру.

Ранее в Крыму женщина упала со скалы и получила открытый перелом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами