Россиянам рассказали, сколько будет стоит ремонт одной комнаты своими силами

Простой косметический ремонт комнаты в России своими силами этим летом обойдется в среднем почти в 58 тыс. рублей. Такой расчет провело РИА Новости, изучив данные Росстата и цены в популярных строительных магазинах.

Подсчеты делали для типовой комнаты площадью 12 квадратных метров с потолками высотой 2,6 м. В набор базовых работ включили поклейку обоев, укладку ламината, покраску потолка и замену окна. При этом работы проводятся самостоятельно без привлечения специалистов.

Главная статья расходов — установка пластикового окна площадью около 1,8 квадратного метра. Она «съедает» половину бюджета — более 30 тыс. рублей. На втором месте оказалась покупка ламината, которая обойдется в среднем почти в 13 тысяч. Четыре рулона виниловых обоев по 10 метров стоят еще почти 7 тыс. рублей.

Кроме материалов, учитывались и необходимые инструменты. Например, электролобзик стоит около 4 тыс. рублей, грунтовка — 1,1 тысячи, ножовка — 760 рублей. За киянку и валик можно отдать менее 400 рублей, а клей для обоев можно найти и за 160 рублей за две упаковки.

Ранее россияне стали чаще ремонтировать и перепродавать бытовую технику.