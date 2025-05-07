Россияне стали чаще ремонтировать и перепродавать бытовую технику

В 2024 году россияне потратили на ремонт и техническое обслуживание бытовой техники 76,2 млрд рублей (+10% за год) и стали чаще перепродавать ее. Об этом говорится в исследовании издания «Бизнес-секреты» в рамках аналитического проекта T-Data, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

По данным аналитиков, в январе-феврале 2025 года объем трат на ремонт бытовой техники составил 12,5 млрд рублей. В январе-феврале 2024 года россияне израсходовали 11,4 млрд рублей, на 9,3% меньше. Помимо роста трат, вырос индекс физического объема услуг — на 4% год к году. Это значит, что россияне все чаще обращаются за услугами ремонта техники.

Аналитики уточнили, что в первом квартале 2025 года продажи бытовой техники «с рук» в ряде категорий выросли в сравнении с первым кварталом 2023 года. При этом доля перепродаж б/у техники не изменилась за два года и составляет 71% от общего объема продаж бытовой техники. За два года перепродажи кондиционеров выросли на 10%. Аналогично в первом квартале 2025 года в сравнении с первым кварталом 2023 года продажи посудомоечных машин в ресейле выросли на 16%. За два года перепродажи утюгов выросли на 22%, а пылесосов — на 12%.

Ранее экономист спрогнозировал снижение цен на продукты и бытовую технику.