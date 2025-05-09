Парад Победы — это не просто главный праздник России, но и событие, имеющее огромное значение для всего мирового сообщества. Об этом в день 80-летия Великой Победы заявил актер театра и кино, певец, депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

«В это время необратимых исторических изменений парад Победы — самый важный праздник не только для России, но и для всех нормальных людей в мире. Количество иностранных гостей, присутствовавших на Красной площади, это подтверждает», — отметил он.

Певцов также подчеркнул, что парад прошел на высочайшем уровне.

«Это был блистательный парад, где была продемонстрирована новая техника, ранее не показанная публично. Все прошло с точностью швейцарских часов», — добавил депутат.

По его словам, парад стал символом мощи, готовности к любым вызовам и демонстрацией обороноспособности страны.

«Это лишь верхушка айсберга нашей боеспособности. У нас сейчас одна из самых сильных армий в мире, а военно-техническая промышленность находится на беспрецедентно высоком уровне. Парад наглядно показал точность, мощь и спокойную силу нашей страны», — подчеркнул он.

При этом Певцов подчеркнул, что праздничное мероприятие имело дружелюбный характер, несмотря на внешние угрозы.

«Несмотря на все угрозы со стороны Украины, все прошло великолепно. Миру стоит не только смотреть на это, но и учиться. А кто должен — пусть боится», — сказал он.

В завершение актер поздравил всех с праздником и выразил уверенность, что подобные события укрепляют позиции России на мировой арене.