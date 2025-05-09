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Члены Европарламента в Москве призвали весь мир к диалогу с Россией

Александр фон Бисмарк: диалог – больше, чем оружие
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АНО «Диалог Регионы»

Диалог – больше, чем оружие, заявил потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка в рамках расширенного интервью на праздновании 80-летия Великой Победы в Москве.

«Отто фон Бисмарк говорил много хороших вещей о России. И в нашей семье мы знаем все об этом. Он написал нам: «Когда Германия и Россия станут друзьями, тогда Европа будет в порядке», — заявил Александр фон Бисмарк.

Также на сайте Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) опубликовали сообщение о подвиге русских во Второй мировой войне.

«В этот памятный для германо-российских отношений день нам следовало бы вместе поразмыслить о том, почему, несмотря на горький опыт прошлого, Германия и Россия вновь сталкиваются друг с другом в войне», — говорится в сообщении.

Члены GFCN также заявили о необходимости борьбы с дезинформацией.

«Очень важно сбалансировать западную гегемонию с этой проверкой фактов – с разными углами, разными философиями, разными историческими траекториями», — заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха.

По мнению эксперта Global Fact-сhecking Network (GFCN), руководителя отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофея Ви, необходимо объединять усилия, чтобы успешно бороться с недостоверной информацией.

«Только через диалог, уважение и стремления находить дипломатические решения конфликтов возможно достижение долгосрочных результатов мира и процветания», — сказал он.

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