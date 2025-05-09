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В Подмосковье прошла акция «Сад памяти»

Более 3,5 тыс. человек поучаствовали в акции «Сад памяти» в Подмосковье
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Комитет лесного хозяйства Московской области

На 14 лесных площадках в Московской области прошла акция «Сад памяти», в рамках которой на площади 20 га посадили более 43,5 тыс. сеянцев сосны и ели, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

Акции прошли на площадках в Егорьевске, Рузском, Балашихе, Клину, Серпухове, Наро-Фоминске, Домодедово, Талдоме и Сергиевом-Посаде.

Также в рамках акции провели концерты, мастер-классы и организовали полевые кухни.

Для участия в акции приехали и пришли более 3 500 человек — жители Подмосковья, депутаты Московской областной думы, руководство Московской области, коллективы различных министерств, волонтеры, лесничие.

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