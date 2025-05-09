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Работницу яслей обвинили в истязании 24 младенцев

Няню из Лондона, работавшую в частном детсаду, обвинили в истязании 24 младенцев
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Daily Mail

Работница яслей в Лондоне несколько месяцев мучила младенцев, щипая и дергая их за волосы. Об этом сообщает Daily Mail.

22-летняя Роксана Лека работала в детском саду в лондонском районе Туикенхэм и стала подозреваемой по делу о жестоком обращении над 24 младенцами в возрасте от 18 месяцев до двух лет. По версии следствия, с января по июнь 2024 года она якобы неоднократно щипала, била и хватала детей, из-за чего они испытали боль и получили телесные повреждения.

Некоторые инциденты произошли в игровой комнате, другие — в комнате для сна, часть из них попала на камеры видеонаблюдения. На записях видно, как Лека причиняет травмы детям, оставляя на их телах царапины и следы от щипков.

В июне девушку арестовали, но, несмотря на прямые доказательства, она продолжала утверждать, что не причиняла вреда детям и соблюдала все процедуры ухода. Лека согласилась признать себя виновной по двум эпизодам из 24, судебный процесс продолжается. Какое наказание может грозить девушке, не уточняется.

Ранее в челябинском детсаду педагоги запугивали и избивали воспитанников.

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