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Женщина случайно нашла в сумке лотерейный билет на 16 млн рублей

Жительница США выиграла $200 тысяч, найдя в сумке лотерейный билет
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Pexels

Американка нашла в своей сумочке лотерейный билет на $200 тысяч, сообщает People.

Муж жительницы Южной Каролины время от времени покупал лотерейные скретч-карты, чем очень нервировал свою жену. После того, как он в очередной раз сделал это, женщина отобрала у супруга билет Big Wins Extra Play стоимостью $5 и положила к себе в сумку.

Несколько дней спустя любопытство взяло над ней верх, и американка решила стереть защитный слой, а затем поняла, что стала богаче на $200 тыс. (16,7 млн руб. — «Газета.Ru»). Теперь она и ее муж планируют отправиться в путешествие.

Женщина заявила, что больше не будет злиться, если он продолжит играть в лотерею. Вместо этого она попросила супруга покупать сразу по два билета, чтобы повысить шансы следующего выигрыша.

Ранее пекарь из Дагестана выиграла в лотерею, купив билет за минуту до розыгрыша.

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