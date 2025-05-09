Голодающую 7-летнюю девочку нашли запертой в шкафу в доме ее родителей

В США сестру пропавшей около восьми лет назад девочки нашли в ужасном состоянии в доме ее родителей, сообщает телеканал NBC.

Полиция пришла в дом к семье Гонсалес в Дель-Валле, штат Техас, 3 апреля после тревожного звонка о содержащейся в шкафу маленькой девочке. Истощенного и голодающего ребенка действительно нашли в запертом шкафу и экстренно госпитализировали. При этом в доме находились шестеро других детей, которые «выглядели физически здоровыми».

Правоохранители знали, что несколько лет назад в семье Гонсалес случилась большая потеря: пропала двухлетняя Ава Мария. Родственники и близкие сообщали, что в последний раз видели ее в декабре 2017 года. Мать девочки не помогла следствию, а отца ребенка найти так и не смогли. Теперь власти возобновили поиски и задержали мать семейства по обвинению в нанесении серьезных травм ребенку.

Один из братьев заявил, что его семилетней сестре давали хот-доги или кукурузную кашу и позволяли выпить полстакана воды. Женщину заключили под залог $75 тыс. Ее проверяют на причастность к исчезновению старшей дочери и нанесении вреда ее благополучию.

Ранее родители морили ребенка голодом и заставляли пить воду из унитаза.