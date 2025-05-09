Полицейские из Ростовской области устроили засаду на мошенника, но не смогли его догнать

Полицейский из Ростовской области назначил встречу телефонному мошеннику, но не смог его догнать, пишет kp.ru.

Инцидент произошел во время задержания 45-летнего мошенника Ивана в Волгодонске. Мужчина должен был забрать деньги у полицейского, который сделал вид, что поверил аферисту. До этого он уже успел помочь более опытным мошенникам обмануть пенсионерку, те убедили пожилую женщину, что ее дочь попала в ДТП, и заставили отдать все сбережения, а именно — 500 тыс. рублей. Иван забрал деньги, а спустя пару месяцев решил сам провернуть аферу по аналогичной схеме, но наткнулся на полицейского.

Сотрудник МВД решил лично задержать преступника и сделал вид, что согласен передать следователю, который ведет дело его жены, якобы сбившей человека, 300 тыс. рублей. Иван и подельники потребовали спрятать деньги в клумбе. О деталях предстоящей встречи полицейский доложил руководителю, и афериста решили «ловить на живца». У дома, рядом с которым находилась та самая клумба, устроили засаду.

Правоохранители дождались Ивана, который стал рыться в кустах, и бросились к нему, но мужчина избавился от выкопанного свертка и бросился бежать. Стражи порядка не смогли догнать мужчину, но затем все же задержали его, установив личность. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о мошенничестве, суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

Ранее мошенники заставили российскую студентку раздеться, прочитать стихи и поджечь занавески.