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Депутат Романов поздравил россиян с 80-летием Великой Победы

Депутат Романов: День Победы занимает особое место в истории России
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Пресс-служба Михаила Романова

День Победы в Великой Отечественной войне занимает особое место в истории России и судьбе народа, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы ФС РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

«9 мая 1945 года восторжествовали мир и справедливость. Долгожданная Победа над фашизмом была завоевана очень высокой ценой», — отметил он.

По словам Романова, блокада Ленинграда стала самой страшной частью истории ВОВ.

«Практически в каждом районе Северной столицы есть мемориалы, повествующие о 900 днях и ночах в фашистском кольце, свои братские воинские захоронения, свои блокадные адреса, ставшие символом героизма ленинградцев. Мужественно и самоотверженно они поддерживали в городе жизнь, каждым прожитым днем приближая Победу», — написал депутат.

Также Романов отметил, что все те, кто одержал Великую Победу в ВОВ, заслуживают вечной признательности.

«Это пример для новых поколений защитников Отечества. Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, дети войны! Мы склоняем головы перед вашим подвигом, упорством и стойкостью, с которыми вы прошли героический путь к Победе», — заявил Романов.

Он также пожелал всем ветеранам ВОВ силы духа, здоровья и благополучия.

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