Историк назвал День Победы одним из главных праздников для россиян

Большинство россиян называют День Победы самым важным праздником. Об этом, ссылаясь на данные опроса ВЦИОМ, рассказал эксперт ЭИСИ, кандидат исторических наук Александр Рудаков.

По его словам, эта тенденция является устойчивой со второй половины 2010-х годов.

«Так сложилось, что именно в это время историческая память обрела новое символическое измерение, ярчайшим проявлением которого стала акция «Бессмертный полк». Стремление соотнести историю семьи с историей страны стало важным рубежом в формировании современного российского самосознания», — сказал эксперт.

Он напомнил, что в России практически нет семей, не затронутых войной.

«Воспоминания ветеранов, память о фронтовиках и тружениках тыла, драматический опыт детей войны – все это являются важнейшей частью семейных историй. Сегодня память о Великой Войне и Великой Победе объединяет российские семьи, является одной из основ сплоченности общества», — добавил Рудаков.

По его словам, традиции исторической памяти находят свое развитие и среди молодежной аудитории. Он отметил, что ранее бытовал стереотип о том, что молодежь слабо интересуется историческими событиями, однако активная вовлеченность молодых людей в празднование Победы, их широкое участие в праздничных мероприятиях свидетельствует об обратном.

«Сейчас 80-летие Победы отмечают не только активисты, участвующие в деятельности молодежных организаций, военно-патриотических объединений, поисковых отрядов, но и представители более широкой аудитории, если угодно – молодежного мейнстрима, который становится все более патриотичным по своему содержанию», — сказал историк.

По его мнению, все это говорит о том, что усилия государства в сфере гражданского и исторического просвещения приносят свои результаты, и есть основания надеяться, что память о Победе – в надежных руках.

«Победа Советского Союза над фашизмом остается важнейшим историческим событием для многих стран мира, составляющих в своей совокупности мировое большинство. Народы Глобального Юга справедливо связывают идеологию нацизма с расистскими представлениями о превосходстве одних народов и цивилизаций над другими, которыми оправдывались колониальные захваты, колониальное угнетение», — добавил он.

Историк подчеркнул, что в сознании народов Глобального Юга разгром нацизма и последующий крах колониальной системы тесно связаны между собой.

«Память о Великой Победе напоминает всему миру о необходимости единства в противостоянии глобальным угрозам, в том числе и попыткам возрождения идеологии превосходства и исключительности, возрождения колониализма и социального расизма в новых экономических, технологических и военных форматах», — заключил Рудаков.