В столице Киргизии началось шествие «Бессмертного полка»

Sputnik: в шествии «Бессмертного полка» в Бишкеке участвуют тысячи человек

В столице Киргизии Бишкеке началось шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщило радио Sputnik.

В этом году мероприятие началось в парке имени Даира Асанова, откуда процессия двигалась по улицам Жукеева-Пудовкина/Ибраимова до мемориала «Вечный огонь» на площади Победы.

По данным журналистов, в мероприятии принимают участие тысячи человек. Среди них посол России в Киргизии Сергей Вакунов.

До этого агентство ТАСС сообщало, что на Камчатке шествие войск открыло торжественное празднование Дня Победы 9 мая в России. В центре Петропавловска-Камчатского также стартовал показ театрализованной постановки, посвященной основным событиям Великой Отечественной войны в хронологическом порядке,

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Ранее на норвежском архипелаге прошли праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы.