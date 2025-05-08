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Депутат Романов стал участником торжественно-траурной церемонии накануне Дня Победы

Депутат Романов возложил цветы к монументу на Пискаревском кладбище
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Пресс-служба Михаила Романова

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мероприятие было приурочено к 80-й годовщине Великой Победы.

«По традиции накануне Дня Победы посетил Пискаревское мемориальное кладбище, поклонился его скорбным курганам, возложил цветы к монументу «Мать-Родина», — написал парламентраий.

Также в ходе церемонии Романов поздравил ветеранов и блокадников с наступающим праздником. Среди участников мероприятия были также дети, внуки и правнуки героев войны, а также ветераны специальной военной операции.

«Я познакомился с несколькими семьями, чьи старшие родные захоронены на Пискаревке, а младшие – пали за Родину в зоне СВО. Получается, борьба с нацизмом в его разных проявлениях опалила судьбы таких семей с нескольких сторон», — отметил он.

По его словам, говоря о своих героях, жены и матери погибших на Донбассе бойцов не испытывают обиды на жизнь.

«Их главное чувство – гордость за то, что они носят фамилии героических защитников Отечества. Знакомство с этими семьями – для меня большая честь», — подчеркнул он.

В церемонии участвовали несколько тысяч человек. Мероприятие завершилось прохождением Почетного караула и знаменной группы.

«Это величественное зрелище подчеркивает высоту подвига нашего народа, народа-победителя, и глубину нашей скорби по тем, кто пал ради Великой Победы, во имя свободы нашей Родины», — заключил Романов.

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