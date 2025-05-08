«Ночные волки» поздравили Алексея Обыденнова с новым рекордом

Чемпион мира по паравелоспорту поставил рекорд и совершил «Восхождение к Победе»

Трехкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов поставил новый рекорд и совершил «Восхождение к Победе». Об этом сообщается в Telegram-канале «Ночные волки».

Отмечается, что в рамках челленджа необходимо преодолеть порядка 350 км с набором высоты 7439 метров, что равняется высоте пика Победы на Тянь-Шане. Пик получил это название в СССР в 1946 году в честь Победы советского народа над фашизмом.

Рекорд был приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«7 мая наш друг Алексей Обыденнов снова сделал невозможное! Это ультра тяжелое физическое и моральное испытание даже для здоровых и подготовленных спортсменов! Так как для этого потребуется преодолеть около 350 км с общим набором высоты 7500 м, на это ушел весь световой день!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что старт был дан от Стеллы Севастополя рядом с площадкой «Байк-Шоу» у горы Гасфорта на заре 7 мая в 4:30 утра.

«Не перестаем удивляться тебе, Леш! Ты и есть русский реактор. Реактор воли, духа и победы. Все для Родины. Все для России», — говорится в сообщении.