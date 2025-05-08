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Пьяный житель Бурятии отрезал собутыльнику ухо из-за бутылки водки

В Бурятии мужчина отрезал знакомому ухо и получил срок
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Depositphotos

Суд вынес приговор жителю Бурятии, который напал на знакомого из-за бутылки водки. Об этом сообщает Тункинский районный суд во «ВКонтакте».

По версии следствия, в день инцидента между мужчинами произошла ссора, так как один из них спрятал бутылку алкоголя. В этот момент они оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Во время конфликта фигурант схватил кухонный нож и отрезал пострадавшему правое ухо. Последний выбежал из дома, его знакомый же лег спать.

Позже о ситуации узнали сотрудники правоохранительных органов. Во время их визита фигурант во всем сознался. В его отношении возбудили уголовное дело, сам мужчина раскаялся в содеянном.

«В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, потерпевший пояснил, что подсудимый перед ним извинился, и он его простил», – сообщается в публикации.

Суд приговорил нападавшего к двум годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Петербурге пьяный незнакомец проломил мужчине голову.

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