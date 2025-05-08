В Белоруссии признали террористами представителей экстремистского стартап-хаба

Комитет государственной безопасности Белоруссии внес бывших руководителей закрытого стартап-хаба «Имагуру» в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В обновленный список попали Татьяна Маринич, Анастасия Хоменкова и Евгений Пугач. Как уточняется, основанием стало вступление в силу приговоров суда.

Всех заочно осудил Минский городской суд. Маринич и Хоменкову приговорили к 12 и 11 годам колонии. Их признали виновными, в том числе, в создании экстремистского формирования, разжигании социальной розни и попытке захвата власти. Пугач получил 4,5 года лишения свободы — его обвинили в действиях, угрожающих национальной безопасности, и уклонении от уплаты налогов.

«Имагуру» начал работу в Минске в 2013 году и был одной из ключевых площадок для белорусского IT-сообщества — на этой площадке проводились лекции, тренинги, семинары, хакатоны. В 2021 году стартап-хаб прекратил деятельность, а в 2023 году его признали экстремистской организацией.

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