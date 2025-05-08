Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии признали террористами представителей экстремистского стартап-хаба

КГБ Белоруссии внес в список террористов основателей стартап-хаба «Имагуру»
close
Depositphotos

Комитет государственной безопасности Белоруссии внес бывших руководителей закрытого стартап-хаба «Имагуру» в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В обновленный список попали Татьяна Маринич, Анастасия Хоменкова и Евгений Пугач. Как уточняется, основанием стало вступление в силу приговоров суда.

Всех заочно осудил Минский городской суд. Маринич и Хоменкову приговорили к 12 и 11 годам колонии. Их признали виновными, в том числе, в создании экстремистского формирования, разжигании социальной розни и попытке захвата власти. Пугач получил 4,5 года лишения свободы — его обвинили в действиях, угрожающих национальной безопасности, и уклонении от уплаты налогов.

«Имагуру» начал работу в Минске в 2013 году и был одной из ключевых площадок для белорусского IT-сообщества — на этой площадке проводились лекции, тренинги, семинары, хакатоны. В 2021 году стартап-хаб прекратил деятельность, а в 2023 году его признали экстремистской организацией.

Ранее в Петербурге 62-летнюю пенсионерку из Белоруссии задержали за негатив о Лукашенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами