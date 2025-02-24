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В Петербурге 62-летнюю пенсионерку из Белоруссии задержали за негатив о Лукашенко

В Петербурге задержали оскорбившую Лукашенко пенсионерку
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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге задержали 62-летнюю уроженку Гомельской области Белоруссии. Об этом пишет «Фонтанка».

Как выяснило издание, женщину остановили на Финляндском вокзале 22 февраля, чтобы проверить документы. При этом выяснилось, что с середины февраля она находится в розыске из-за того, что негативно высказывалась о президенте Белоруссии Александре Лукашенко: с ноября 2021-го по сентябрь 2022-го она оставляла комментарии о политике в сети. Сейчас женщина находится в одном из полицейских участков Петербурга. В Белоруссии она может попасть в камеру СИЗО.

В декабре прошлого года пародировавшего Лукашенко комика Славу Комиссаренко заочно при говорили к шести годам лишения свободы. Минский городской суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК республики. Во время выступлений комик неоднократно пародировал белорусского политика, высмеивал его и называл «Чык — Чырыком». В 2021-м стендаперу запретили выступать в стране, после чего он перебрался в Россию, где получил гражданство. В январе 2022 года он уехал и оттуда, объяснив это якобы преследованием со стороны сотрудников белорусского КГБ.

Ранее оскорбивший Путина житель Перми получил штраф.

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