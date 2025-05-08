Во время «Парада Памяти» в российском регионе 12 школьникам стало плохо

Под Ульяновском 12 детям стало плохо во время акции с портретами ветеранов ВОВ

Под Ульяновском во время акции «Парад Памяти» с портретами ветеранов Великой Отечественной войны стало плохо 12 детям. Об этом сообщает «Улпресса».

Инцидент произошел 7 мая в Большом Нагаткино Цильнинского района во время традиционного шествия с портретами ветеранов к мемориальному комплексу. По словам очевидцев, несколько детей начали терять сознание — у них наблюдалось предобморочное состояние, судороги и слабость. Пострадавших усаживали, давали воду, которую они не могли проглотить. На место вызвали скорую помощь.

Всех пострадавших доставили в больницу. У детей зафиксировали повышенное давление, троих госпитализировали, одной девочке поставили капельницу. Директор местной школы отметил, что учащиеся перед мероприятием не питались вместе, а обмороки во время построений случались и раньше.

Местные жители высказали предположение о возможном отравлении, связывая это с ремонтом в корпусе школы, где находится столовая.

Ранее в Хабаровском крае свыше 30 человек отравились питьевой водой.